V Berlinu po propalestinskih demonstracijah skoraj sto ranjenih policistov

Berlin, 16. maja - Demonstracije v podporo Palestincem, ki so v soboto potekale v nemški prestolnici, so se sprevrgle v izgrede, v katerih je bilo ranjenih in poškodovanih 93 policistov, je danes sporočila berlinska policija. Prijeli so 59 ljudi, še 150 pa kazensko ovadili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.