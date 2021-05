Ljubljana, 16. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Tepanje - Slovenske Konice, v Slovenskih Konjicah pri bencinskem servisu in policijski postaji. Danes do 21. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem ton in pol.