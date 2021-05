EU ob dnevu boja proti homofobiji: Vsi smo rojeni svobodni in z enakimi pravicami

Bruselj/Ljubljana, 17. maja - "Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice," ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji poudarjajo v EU. V društvu Legebitra ocenjujejo, da se splošno nasprotovanje enakosti in enakopravnosti LGBTI oseb pri nas močno zmanjšuje, a obenem naraščajo napadi in sovražnost majhne skupine ljudi.