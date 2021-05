Na mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe pri vstopu v Slovenijo

Ljubljana, 16. maja - Na mejnih prehodih s Hrvaško že ves dan nastajajo čakalne dobe za vstop v Slovenijo, ki so se v primerjavi z dopoldnevom še podaljšale. Trenutno za vstop najdlje, dve uri in pol čakajo osebna vozila na prehodu Dobovec, kažejo ob 14.20 objavljeni podatki na prometno-informacijskem centru za državne ceste, kjer so zastoje pričakovali.