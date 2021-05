V soboto 292 okužb z novim koronavirusom, sedemdnevno povprečje rahlo naraslo

Ljubljana, 16. maja - V soboto so ob 2471 opravljenih PCR testih potrdili 292 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil enak kot dan prej, to je 11,8-odstoten. V bolnišnicah se je zdravilo 408 covidnih bolnikov, od tega 121 na intenzivni negi. Umrli so trije covidni bolniki. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb je naraslo za 2 na 449, je objavila vlada.