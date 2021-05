Na jugu Afganistana vnovič izbruhnili hudi spopadi

Kandahar, 16. maja - Na jugu Afganistana so se po koncu prazničnega premirja ob koncu ramadana znova razplamteli spopadi med talibani in afganistanskimi vladnimi silami. Še posebej intenzivni spopadi so v pokrajini Helmand, kjer so izbruhnili praktično takoj po začetku ameriškega umika v začetku meseca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.