West Ham le še z matematičnimi možnostmi za ligo prvakov

London, 15. maja - Nogometaši West Hama so po 36. krogu angleške nogometne lige še dlje od lige prvakov, ki se jim je še pred časom nasmihala. Tokrat so na gostovanju pri Brightonu igrali le 1:1 in zdaj dva kroga pred koncem za četrtim mestom, na katerem je Chelsea, zaostajajo pet točk, pred njim pa je na petem mestu s točko prednosti tudi Liverpool.