V Rimu sanjski finale Đoković - Nadal

Rim, 15. maja - Španec Rafael Nadal in Srb Novak Đoković sta finalista moškega dela teniškega turnirja serije masters v Rimu. Devetkratni zmagovalec tega turnirja iz Španije je v polfinalu ugnal presenečenje letošnje izvedbe Američana Reillyja Opelko s 6:4 in 6:4, prvopostavljeni Đoković pa je bil s 6:3, 6:7 (5) in 6:2 boljši od Italijana Lorenza Sonega.