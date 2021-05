Leicestru pokal FA

London, 15. maja - Nogometaši Leicester Cityja so zmagovalci pokala angleške zveze (FA). Lisice so v finalu na Wembleyju pred 20.000 gledalci premagali Chelsea z 1:0. V svojem petem finalu in prvem po 52 letih je Leicester zmagal prvič in po prvenstvu pred petimi leti osvojil svojo drugo lovoriko, postal pa je 44. klub z naslovom v tem tekmovanju.