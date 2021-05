Zagorelo v večstanovanjskem objektu v ljubljanskem Bizoviku

Ljubljana, 15. maja - Danes okoli 17. ure je zagorelo v stanovanju v večstanovanjski stavbi v naselju Bizovik v Ljubljani. Gasilci so požar omejili, pogasili in oskrbeli dve ponesrečeni osebi. Stanovanja so zaradi obsežnosti požara neprimerna za bivanje, občina je stanovalcem že zagotovila začasno namestitev, je na omrežju Facebook objavila Gasilska brigada Ljubljana.