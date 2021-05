V Bruslju še hrvaški in litovski načrt za okrevanje, skupaj 17

Bruselj, 15. maja - Evropska komisija je prejela tudi nacionalna načrta za okrevanje in odpornost Hrvaške in Litve, tako da jih ima skupno 17, so danes sporočili iz Bruslja. Komisija bo načrte, na podlagi katerih bodo članice EU črpale evropska sredstva za spoprijemanje s pandemijo covida-19, ocenila v roku dveh mesecev.