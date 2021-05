Med nadaljevanjem konflikta v Izrael prispel ameriški odposlanec

Tel Aviv/Gaza, 15. maja - Medtem ko se nadaljuje medsebojno obstreljevanje med Izraelom in Palestinci je danes v Izrael prispel ameriški odposlanec Hady Amr, ki bo skušal doseči zmanjševanje napetosti in prekinitev ognja. Danes so se znova oglasile sirene v Tel Avivu. Po zadnjih podatkih pa je v spopadih umrlo več kot 140 Palestincev in osem Izraelcev.