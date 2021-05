V Nemčiji večina nasprotuje rahljanju ukrepov za cepljene

Berlin, 15. maja - Večina Nemcev nasprotuje odpravi omejitvenih ukrepov za osebe, ki so popolnoma zaščitene pred novim koronavirusom, je razvidno iz nedavne ankete portala YouGov. Da bi morali cepljeni in tisti, ki so preboleli covid-19, imeti več svobode, jih je odgovorilo 39 odstotkov vprašanih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.