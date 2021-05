Ljubljana, 15. maja - Do konca sezone v prvi slovenski nogometni ligi so še trije krogi, v boju za naslov prvaka pa trije klubi - Olimpija, Mura in Maribor. Kot je v pogovoru za Ekipo SN pričakovano povedal nekdanji športni direktor vijoličnih, je prvak zanj lahko le štajerski kolektiv.