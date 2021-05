Preprečili morebitne hude posledice nočne vožnje v napačno smer na avtocesti

Kranj/Radovljica, 15. maja - Gorenjski policisti so ponoči obravnavali alkoholiziranega voznika osebnega vozila, ki je na avtocesti od Vodic proti Karavankam vozil v napačno smer in ogrožal promet. Poškodovan ni bil nihče, do nesreče ni prišlo zaradi pravilnih dejanj voznikov in aktivnosti policije, so sporočili s Policijske uprave Kranj.