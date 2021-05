Policija zbira informacije o nevarni vožnji s cliom do Kopra

Loška dolina, 15. maja - Policija je v petek na avtocesti na Uncu skušala ustaviti voznika srebrnega clia, ki je z veliko hitrostjo vozil proti Kopru. A njihovih signalov ni upošteval in je z nevarno vožnjo nadaljeval do Kopra, kjer je zapeljal na most, namenjen za pešce in kolesarje. Policija voznike in pešce, ki so bili ogroženi, prosi, naj ji to sporočijo.