Na Slovaškem danes odpravljajo izredne razmere zaradi epidemije

Bratislava, 15. maja - Slovaška vlada se je odločila, da bo danes zvečer odpravila izredne razmere zaradi epidemije covida-19, ki so jih uvedli 1. oktobra lani, je v petek sporočil premier Eduard Heger. Izredne razmere so vladi med drugim omogočile, da je lahko prisilno vpoklicala zdravstvene delavce, prepovedala demonstracije in uvajala policijsko uro.