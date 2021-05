City do zmage proti Newcastlu

Newcastle, 14. maja - Manchester City je na današnji tekmi 36. kroga angleškega državnega prvenstva s 4:3 v gosteh ugnal moštvo Newcastla. Medtem ko so meščani že postali prvaki in se uvrstili v ligo prvakov za sezono 2021/22, se za številne klube boj za nastop med evropsko klubsko elito nadaljuje v soboto in nedeljo.