Newyorške borze končale v zelenem

New York, 14. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Ta teden so vlagatelji nihali med strahovi pred visoko inflacijo in optimizmom na področju zdravstva, potem ko so se ameriške oblasti odločile, da odpravijo nošenje mask v zaprtih prostorih in na prostem za cepljene proti covidu-19, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.