O možnosti dogovora v javnem sektorju še v prihodnjem tednu

Ljubljana, 14. maja - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so se popoldne znova sestali. Kot so po sestanku zapisali na ministrstvu za javno upravo, je vladna stran pogoje, ki so jih posamezni sindikati postavili za sprejem končne vladne ponudbe, preučila ter tudi ob upoštevanju teh pogojev do današnje seje pripravila besedilo dogovora.