Družine po mnenju strokovnjakov skrite žrtve epidemije

Ljubljana, 15. maja - Današnji mednarodni dan družin z geslom Družine in nove tehnologije opominja na čas pandemije, ki je otroke in starše potisnil pred zaslone, s tem pa jih izpostavil novim tveganjem. Varuh človekovih pravic Peter Svetina ugotavlja, da je šolanje na daljavo številne potisnilo v težak položaj, strokovnjaki pa, da so družine skrite žrtve epidemije.