Petkovi protestniki danes protestirali za pitno vodo

Ljubljana, 14. maja - Petkovi protestniki so danes protestirali za pitno vodo, po njihovih ocenah se jih je zbralo okoli 3000. S kolesi in peš so se od trga Republike odpravili do Prešernovega trga, kjer sta jih nagovorili predstavnica organizacije Umanotera Gaja Brecelj in koordinatorka zbiranja referendumskih podpisov za pitno vodo Alenka Kleč Bricelj.