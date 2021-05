Ljubljanski policisti iščejo osumljenca dveh ropov

Ljubljana, 14. maja - Ljubljanski policisti obravnavajo kaznivi dejanji ropa, ki ju je v marcu in aprilu zagrešil neznani storilec. Moški je star med 20 in 30 let, visok med 175 in 180 centimetrov, običajne postave in izrazito modrih oči. Ima goste črne obrvi in rahlo brado. Policisti prosijo vse, ki bi imeli informacije o njem, naj jih o tem obvestijo.