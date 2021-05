Prihodnji teden v Slovenijo prihaja predvidoma 96.170 odmerkov cepiv proti covidu-19

Ljubljana, 14. maja - V prihodnjem tednu v Sloveniji pričakujejo dobave vseh štirih cepiv proti covidu-19. Pfizer in BioNTech bosta dostavila 59.670 odmerkov cepiva, Moderna 14.400, AstraZeneca 14.900 in Johnson & Johnson 7200 odmerkov, so za STA pojasnili na NIJZ. Skupaj bo dobavljenih 96.170 odmerkov. Na NIJZ so iz cepilnih centrov prejeli za 126.742 odmerkov naročil.