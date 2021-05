Evropske borze navzgor; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 14. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes zvišali. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji po padcih v preteklih dneh izkoristili ugodne cene za nakupovanje vrednostnih papirjev. Tečaj evra se je v primerjavi z dolarjem okrepil, zrasle so tudi cene nafte.