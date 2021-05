Litija, 14. maja - Nogometaše Siliko Vrhnike še ena zmaga loči do finala državnega prvenstva. V tretji tekmi polfinala so v gosteh premagali Litijo s 4:2 (1:1) in v seriji na tri zmage povedli z 2:1. V finalu že čakajo igralci Dobovca, ki so Bronx Škofije odpravili s 3:0.