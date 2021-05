Počivalšek za STA: Odgovoren, trajnosten in inovativen turizem ključen za ohranitev konkurenčnosti

Ljubljana, 14. maja - Koronska kriza je po besedah ministra Zdravka Počivalška EU prisilila, da tudi na področju turizma naredi korake naprej. Kot je po neformalnem zasedanju pristojnih ministrov EU povedal za STA, mora biti evropski turizem prepoznan kot odgovoren, trajnosten in inovativen, saj je to ključna podlaga za okrevanje in ohranitev globalne konkurenčnosti.