Vodstvi Kolektorja in Hidrie o poslovnem sodelovanju in povezovanju

Idrija, 15. maja - Po 15 letih razprtij in nesoglasij sta se ta teden na Kendovem dvorcu v Spodnji Idriji sestali vodstvi koncerna Kolektor in korporacije Hidria. Cilj je bil poiskati sinergije na področju poslovnega sodelovanja ter možnosti skupnega nastopa v podporo še hitrejšemu razvoju Idrije, Spodnje Idrije in širše idrijsko-cerkljanske regije.