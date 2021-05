Varnostne razmere na Koroškem po oceni policije zadnji dve leti zelo dobre

Slovenj Gradec, 16. maja - Varnostne razmere na Koroškem so bile v zadnjih dveh letih zelo dobre, ocenjujejo na Policijski upravi (PU) Celje. Policisti so na Koroškem lani obravnavali 844 kaznivih dejanj, kar je 55 manj kot leto prej. Tudi na območju celotne PU Celje so policisti lani obravnavali manj kaznivih dejanj od desetletnega povprečja, povišala se je preiskanost.