V Poljčah obeležili 30. obletnico sprejema smernic za obrambo Slovenije

Begunje na Gorenjskem, 14. maja - Predsednik vlade Janez Janša, minister za obrambo Matej Tonin in načelnik republiškega štaba TO med osamosvojitveno vojno Janez Slapar so danes v Poljčah odkrili spominsko ploščo, posvečeno dogodkom izpred 30 let. Maja 1991 so bile namreč na tem mestu sprejete smernice za obrambo Slovenije.