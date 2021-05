V SNG Nova Gorica predstava Kdo se boji Virginie Woolf?

Nova Gorica, 14. maja - Na velikem odru SNG Nova Gorica bodo ob 20. uri premierno uprizorili dramo Edwarda Albeeja Kdo se boji Virginie Woolf? v režiji Radoša Bolčine. Zakonska drama govori o boju med moškim in žensko ter prepletanju realnosti in iluzij. Po besedah Bolčine je dovršena stvaritev Albeeja njegova prikrita ljubezen že vrsto let.