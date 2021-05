Pahor ob dnevu Slovenske vojske: Za vojsko se začenja novo obdobje

Ig/Ljubljana, 15. maja - V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je danes potekala osrednjo slovesnost ob dnevu Slovenske vojske (SV). Predsednik republike in vrhovni poveljnik SV Borut Pahor je v nagovoru ocenil, da se začenja novo obdobje SV, ko bo s svojo profesionalnostjo predanostjo in usposobljenostjo še naprej vojaški steber naše nacionalne varnosti.