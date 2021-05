Na voljo sredstva za aktivnosti v letošnjem evropskem tednu mobilnosti

Ljubljana, 14. maja - Ministrstvo za infrastrukturo je kot partner v projektu LIFE IP Care4climate pozvalo občine, da do 11. junija oddajo vlogo za dodelitev sredstev za pripravo in izvedbo aktivnosti evropskega tedna mobilnosti v letošnjem letu. Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti.