Za razvoj kadrov v lesni industriji v dveh letih do 600.000 evrov

Ljubljana, 14. maja - Gospodarsko ministrstvo je objavilo javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022. Med cilji navajajo 1000 vključitev v programe usposabljanja in vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij. Okvirna višina sredstev na razpisu je do 600.000 evrov.