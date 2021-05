V Podlehniku prijeli 30 nezakonitih migrantov in dva njihova vodnika

Podlehnik, 14. maja - Podlehniški policisti so v četrtek v jutranjih urah na območju Podlehnika ustavili voznika kombija italijanskih registrskih številk, sicer pa 20-letnega državljana Ukrajine, ki je v tovornem delu vozila prevažal 30 tujcev, po 15 državljanov Bangladeša in Pakistana, ki niso imeli dovoljenja za vstop in bivanje v Sloveniji.