Deležniki vzpostavili partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo

Ljubljana, 14. maja - V sklopu današnjega posveta v organizaciji Gozdarskega inštituta Slovenije in partnerjev projekta LIFE IP Care4climate je več kot 70 udeležencev iz različnih institucij pristopilo k partnerstvu za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo. Njegov namen je osvetlili področje rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.