Celjska občina v delno sanacijo Teharske ceste

Celje, 16. maja - Celjska občina je začela sanacijo 170 metrov dolgega odseka Teharske ceste, in sicer od kitajske restavracije do križišča pri trgovini Mercator. Predvidoma jeseni bodo sanirali še 400 metrov dolg odsek ceste od trgovine Mercator do podjetja Steklar. Sanacija obeh odsekov ceste bo stala okoli 80.000 evrov, so sporočili s celjske občine.