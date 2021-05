Za povišanim krvnim tlakom trpi tretjina odraslih

Ljubljana, 17. maja - Danes je svetovni dan hipertenzije. Približno ena tretjina odraslih ima arterijsko hipertenzijo oziroma povišan krvni tlak. To je resno zdravstveno stanje, ki močno poveča tveganje za srčno-žilne dogodke, možgansko kap in ledvično bolezen, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.