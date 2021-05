MJU: Portal eUprava ni imel vloge pri napaki na MZZ ob testiranju pošiljanja sms-sporočil

Ljubljana, 14. maja - Z ministrstva za javno upravo so danes sporočili, da pri napaki, ki se je zgodila na ministrstvu za zunanje zadeve pri testiranju množičnega pošiljanja sms-sporočil za čas predsedovanja Slovenije Svetu EU, portal eUprava ni imel nobene vloge. Kot so poudarili, pri tem nihče ni dostopal do podatkov uporabnikov portala eUprava.