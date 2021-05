Postojnski porodnišnici donacija najsodobnejše fotolučke za oskrbo novorojenčkov z zlatenico.

Ljubljana, 14. maja - V postojnski Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo, kjer ima sedež tudi društvo za izboljšanje pogojev rojstva zdravih otrok Slojenčki, so kot prvi v Sloveniji prejeli najsodobnejšo fotolučko BL70, ki bo namenjena za oskrbo novorojenčkov z zlatenico in poskrbeli za njihovo nadaljnje zdravljenje.