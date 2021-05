SI-CERT in policija opozarjata na lažne klice Microsoftove tehnične pomoči

Ljubljana, 14. maja - Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT in policija opozarjata na goljufe, ki se preko telefona predstavljajo za Microsoftovo tehnično pomoč. Uporabnike želijo prepričati, da je računalnik ogrožen in da naj jim omogočijo oddaljen dostop, s čimer dobijo goljufi popoln nadzor nad računalnikom, so sporočili iz Arnesa.