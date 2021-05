Današnji dan za razmislek o podnebju in njegovem spreminjanju

Ljubljana, 15. maja - Danes obeležujemo svetovni dan podnebnih sprememb. Podnebne spremembe so vse bolj očitne, a je podnebje v sedanji obliki za človeštvo še razmeroma ugodno, so bo tem ocenili v statističnem uradu in pozvali: "Potrudimo se takega ohraniti tudi našim zanamcem!"