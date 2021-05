Za pridružitev Slovenski vojski po novem enotna vstopna točka

Ljubljana, 14. maja - Petega julija letos se bo v vojašnici v Vipavi začelo prvo strokovno usposabljanje za prostovoljno služenje v Slovenski vojski po novem konceptu. Minister za obrambo Matej Tonin mladim do 30 let obljublja veliko vsebin iz vsakdanjega življenja, spoznavanje vojaškega življenja, plačilo in tudi možnost opravljanja vozniškega izpita.