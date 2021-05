V Postojni podpisali pogodbo za gradnjo desetoddelčnega vrtca

Postojna, 14. maja - V Postojni so danes podpisali pogodbo o začetku gradnje nove dislocirane enote vrtca z desetimi oddelki. Projekt, katerega vrednost je ocenjena na 4,27 milijona evrov, je plod javno-zasebnega partnerstva med občino in podjetjem K. Tivoli iz Ljubljane. Po besedah župana Igorja Marentiča bodo za naslednjih sedem do deset let rešili prostorsko stisko.