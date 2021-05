V prihodnjih mesecih bomo obeležili ključne dogodke nastanka naše države pred 30 leti

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 17. maja - V tem in prihodnjih dveh mesecih bomo v Sloveniji obeležili 30. obletnico ključnih dogodkov, ki so pripeljali do osamosvojitve in nastanka samostojne države. Osrednja slovesnost bo državna proslava 25. junija na Trgu republike v Ljubljani. Druge večje in manjše dogodke bodo poleg državnih organov pripravile tudi občine in različna združenja.