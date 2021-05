Letošnja konferenca Podim še drugič virtualno iz Maribora

Maribor, 14. maja - Mednarodna konferenca Podim bo letos še drugo leto zapored iz Maribora potekala v virtualni obliki. Gre za enega najvplivnejših startup in tehnoloških dogodkov v Srednji in vzhodni Evropi, ki bo letos potekal od 17. do 19. maja, na njem pa bo sodelovalo 200 startupov. 1000 udeležencev bo prisluhnilo okoli 100 mednarodno priznanim strokovnjakom.