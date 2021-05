V soboški Galeriji Up Mirka Rajnarja in Temnine Andreja Perka

Murska Sobota, 14. maja - V Galeriji Murska Sobota so odprli razstavi Up slikarja Mirka Rajnarja in Temnine fotografa Andreja Perka. Kljub navideznemu nasprotju svetlobe in teme pa se razstavi zelo različnih umetnikov v dveh različnih medijih dopolnjujeta ter ustvarjata zanimiv dialog in subtilno sobivanje slik in fotografij. Na ogled bosta do 23. junija.