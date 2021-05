Stroka na posvetu o vplivu epidemije na digitalizacijo družbe

Ljubljana, 14. maja - Bliža se svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, zato je agencija za komuniciranje na področju tehnologij Sidera pripravila posvet o vplivu digitalizacije na družbo. Sodelujoči na posvetu so med drugim izpostavili pozitivni vidik epidemije na digitalizacijo družbe, opozorili pa so tudi na pasti, ki jih digitalizacija prinaša.