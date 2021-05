Marca v transportni dejavnosti bolj živahno kot pred letom dni

Ljubljana, 14. maja - Število potnikov v avtobusnem javnem linijskem prometu in v železniškem prometu se je marca v primerjavi z lanskim marcem povečalo. V letališkem in pristaniškem prometu se je število potnikov zmanjšalo, so pa pretovorili več blaga. Precej se je povečalo število prvič registriranih cestnih motornih vozil, je sporočil statistični urad.