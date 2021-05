Za sofinanciranje projektov s področja blaženja podnebnih sprememb na voljo 15,5 milijona evrov

Ljubljana, 14. maja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes v uradnem listu v okviru norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP objavila javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa blaženja podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Za projekte s tega področja je na voljo nekaj več kot 15,5 milijona evrov.